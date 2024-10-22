Что делать, если у ребенка гиперактивность и дефицит внимания

Синдром дефицита внимания и гиперактивности встречается у мальчиков в три раза чаще, чем у девочек. Как распознать СДВГ и что будет, если не корректировать состояние, «Клопс» узнал у врача-психиатра Олега Лебедева.

Патология достаточно распространена среди детей и чуть реже диагностируется у взрослых. Три основных симптома СДВГ — избыточная двигательная активность, дефицит внимания и импульсивность. Весь этот набор очень мешает социальной адаптации человека.

«Дети с психоневрологическим расстройством трудны в поведении. Часто носятся, сшибая углы, ведут себя шумно, не слушают родителей, разбрасывают вещи, игнорируют правила и везде лезут без очереди», — отметил специалист.

СДВГ влияет и на нарушение мелкой моторики: например, наблюдается неаккуратный почерк и многочисленные помарки. Также отмечается невнимательность и частая забывчивость.

Подобное часто случается из-за поражения центральной нервной системы. Иногда оно происходит ещё внутриутробно, иногда — в период родов или на первом году жизни.

«Спровоцировать СДВГ может токсикоз мамы или курение в период беременности. [Кроме того, повышают риски] внутриутробная гипоксия, кесарево сечение, нейроинфекции и черепно-мозговые травмы в первые годы жизни», — перечислил доктор.

Как бороться с психоневрологическим расстройством

Лечением обычно занимаются неврологи или психиатры. Для психокоррекционной работы необходима помощь нейропсихолога. В ряде случаев требуется консультация и обычного психолога.

«Дети с СДВГ из-за своего поведения часто подвергаются прессингу со стороны учителей, сверстников и родителей. А это снижает учебную мотивацию и самооценку, что нередко приводит ребёнка в компанию трудных подростков», — отметил Олег Лебедев.

Если не заниматься проблемой в детстве, она может наложить неприятный отпечаток на всю взрослую жизнь.

«Работал я как-то с пациентом 26 лет, — вспоминает психиатр. — Мужчина страдал от своей безответственности и невнимательности. Таким, по его словам, он был с детства. Проявления СДВГ ему сильно мешали в повседневной жизни, ему даже было стыдно перед женой, что на него нельзя положиться. Он даже ремонт машины постоянно откладывал на многие месяцы».

На фоне лечения препаратами ноотропного ряда и психотерапии пациент стал более внимательным, работоспособным и целеустремлённым, начал получать новую специальность. Этот пример лишний раз подтверждает, что СДВГ способен плавно перетекать из детства дальше и редко проходит целиком.

«Избавиться от этого состояния раз и навсегда можно только при своевременной помощи — медикаментозной терапии. Не затягивайте с обращением к специалистам», — подытожил врач-психиатр.

Доктор перечислил первые признаки психических расстройств.