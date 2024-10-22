Почему ребенку не стоит делать покрытие гель-лаком

Сегодня маникюр с гелевым покрытием стал настолько нормальным явлением, что клиентами мастеров все чаще становятся совсем юные девушки. Мы решили выяснить, насколько оправдан детский маникюр в салоне и почему с гель-лаком растущему организму стоит быть осторожнее. На все наши вопросы ответила нейл-мастер с 6-летним стажем работы София Филимонова.

О чем важно помнить и мастеру, и родителям ребенка перед тем, как разрешить бьюти процедуру

Несмотря на то, что ногти взрослого и ребенка практически идентичны по структуре, есть серьезные отличия, которые важно учитывать. Ногти ребенка и даже подростка очень мягкие, в них много влаги, а потому обработка фрезой может быть травматична для ребенка. София:

«Я если и беру детей на маникюр, всегда использую мягкие пилочки и максимально избегаю аппаратного маникюра».

Если необходимо убрать кутикулу, стоит уделить этому процессу особое внимание, так как мягкую кутикулу ребенка легко повредить и вызвать воспаление матрикса (ростковой зоны ногтя).

Выбираем тип маникюра для ребенка и подростка

Так как ногти ребенка еще не успели полностью сформировать, необходимо отказаться от шлифовки. В этом и заключается основная проблема использования гель-лака, ведь при его снятии необходимо использовать либо жесткие химические средства, либо аппарат с фрезой. После чего отшлифовать ноготь, чего стоит избегать, как мы уже говорили.

София:

«После 15 лет можно начинать использование гель-лака и в принципе можно делать взрослый маникюр с фрезой».

С какими проблемами можно столкнуться при покрытии гель-лаком на ногти ребенка

Повреждение

Мы уже говорили, что при снятии и шлифовке ноготь ребенка повредится куда сильнее, чем взрослый ноготь. Но это не единственная проблема. Как говорит наш эксперт, возможен химическое повреждение, а все из-за активных компонентов в составе геля, который не предназначен для нежной кожи.

Аллергия

Даже у взрослого человека может возникнуть аллергия на состав гель-лака. Проблема может быть не столько в лаке, сколько в особенностях конкретного организма. Если вы замечаете, что кожа вокруг ногтя опухает и воспаление не проходит в течение 12 часов, срочно отправляйтесь с ребенком снимать гель-лак, перед этим принят антигистаминный препарат.