В Волгограде каждый седьмой житель хотел бы сняться в рекламе

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех федеральных округов России.

В основном под воздействием рекламы граждане приобретают продукты питания (8%), парфюмерию, косметику, средства по уходу (7%) и бытовую технику (4%). Около 3% признались, что их реклама побуждала купить лекарства, гаджеты, бытовую химию, 2% – одежду, обувь, автотовары и билеты на мероприятия.

Также выяснилось, что женщины под влиянием рекламы чаще покупали косметику, продукты питания и бытовую химию, а мужчины – гаджеты и запчасти.

Сняться в рекламе за вознаграждение согласился бы каждый 7-й опрошенный (14%), а каждый 11-й (9%) заявил, что готов рекламировать только качественный продукт. Женщины предпочли бы сняться в рекламе косметики, одежды, продуктов питания, а мужчины – спортивных товаров и автомобилей.

Каждый 4-й (23%) респондент и вовсе не готов сниматься в рекламных роликах, заявляя, что этим должны заниматься профессионалы.