Как в семейных центрах Москвы помогают подросткам решить их проблемы

В подростковом возрасте ребенок начинает по-новому оценивать себя и других. Поэтому нередко сталкивается с проблемами в отношениях с окружающими. В этот непростой период ему особенно важна поддержка, которую можно получить в семейных центрах, где ребята найдут ответы на интересующие вопросы, раскроют таланты, обретут друзей и станут увереннее в себе.

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Проблемы подростков: коммуникация и самоопределение

Часто подростки приходят в московские семейные центры с одной проблемой - трудностями в коммуникации. Будь то недопонимание с родителями или конфликты с друзьями. Еще один частый запрос - поиск себя: кем я хочу стать, какие у меня сильные качества, куда мне идти дальше? В этот сложный период жизни ребятам особенно необходима поддержка специалистов, которые помогут разобраться с внутренними переживаниями и направят мысли в нужное русло.

«Многие подростки приходят к нам с ощущением одиночества и растерянности. Им кажется, что никто не понимает их проблемы. Мы стараемся создать пространство, где они будут услышаны, смогут проявить себя и обрести уверенность в своих силах»‎, — сказала Дарья Богомазова, специалист семейного центра "Оберег" департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Индивидуальный подход и комплексная поддержка

Для каждого подростка в семейном центре подбирают программу, которая учитывает его особенности и потребности. В зависимости от ситуации это могут быть тренинги, мастер-классы или индивидуальные психологические сессии. Многим детям особенно полезны групповые занятия - там они находят друзей, развивают навыки общения и работы в команде.

«Если же подросток нуждается в глубокой проработке внутренних вопросов, ему предложат индивидуальные сессии с психологом. На таких встречах можно обсудить личные проблемы и получить помощь в их решении. Мы учитываем эмоциональное состояние ребенка, его интересы и окружающие обстоятельства»‎, — пояснила Дарья Богомазова.

В семейных центрах стараются создать пространство, где подростки будут услышаны, смогут проявить себя и обрести уверенность в своих силах.

Место для самовыражения

В семейных центрах работают творческие студии и подростковые клубы - там ребята могут раскрыть свои таланты. Например, в театральных кружках они пробуют свои силы в актерском мастерстве, учатся работать в команде, развивают эмпатию и креативное мышление. А выходя на сцену, преодолевают страх публичных выступлений.

В семейных центрах подростки участвуют в различных проектах, которые помогают расширить кругозор и прокачать полезные навыки. Одним из самых популярных стал городской проект "ПРОкино". Ребята целый месяц обсуждали любимые фильмы, учились анализировать сюжеты, тренировали насмотренность.

Также среди подростков актуальны клубы юных медиаторов. Здесь их учат разрешать конфликты мирным путем, слушать и понимать других, находить компромиссы. Специалисты отмечают, что эти знания пригодятся и в будущем, когда ребята будут учиться в вузах строить карьеру.

Спорт и экскурсии

Кроме творческих и образовательных проектов, семейные центры организуют спортивные мероприятия, экскурсии и туристические слеты. Это еще одна возможность для того, чтобы проявить лидерские качества, развить организаторские способности и научиться работать в команде.

«На туристических слетах и спортивных мероприятиях можно испытать себя в нестандартных условиях, развить целеустремленность и смекалку. Это также помогает расширить кругозор и познакомиться с новыми людьми»‎, — рассказала Дарья Богомазова.

Однажды в семейный центр обратились родители 16-летнего Алексея и 14-летней Варвары. Старший сын часто конфликтовал со сверстниками и не мог найти общий язык с семьей. Дочь Варвара мечтала заниматься искусством, но никак не могла определиться, что ей нравится больше всего, срывала злость на близких. Напряжение в семье нарастало.

Специалисты предложили Алексею вступить в клуб юных медиаторов. Там парень научился управлять эмоциями, находить компромиссы и грамотно решать разногласия. Он поделился, что спорные ситуации, которые раньше казались неразрешимыми, стали понятными. Алексей признался, что теперь лучше понимает себя и других.

Варвара стала ученицей театральной студии, где смогла проявить свои творческие способности. Каждый раз, возвращаясь домой после репетиции, девочка с восторгом рассказывала о своих успехах, новых друзьях и интересных постановках.

«Сейчас Варвара мечтает поступить в театральный институт и уже активно готовится к экзаменам. Она научилась замечать свои эмоции, выражать их экологично. А Алексей задумался о карьере психолога. Так поддержка специалистов помогает подросткам не только справиться с трудностями, но и раскрыть себя»‎, — заключила Дарья Богомазова.

Справка "РГ"

Как работают центры можно посмотреть на портале "Мой семейный центр". Всего в городе 19 организаций помощи родителям с детьми: 16 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево".