Названы болезни, которым подвержены школьники

Школьники, особенно первоклассники, подвержены нервным тикам, заиканию и другим невротическим реакциям из-за стресса, страха разочаровать родителей и тревоги из-за оценок, поделилась с «Газетой.Ru» педиатр Ольга Татаркина. По ее словам, детям нужны комфортные условия как в школе, так и дома.

Чтобы не допустить этих проблем, родителям следует сосредоточиться прежде всего на эмоциональном состоянии ребенка, а не только на его успехах в учебе, — указала врач.

Она добавила, что ученики проводят много времени сидя за партами и делая домашнее задание, а в свободное время — за компьютером, что плохо влияет на позвоночник и опорно-двигательный аппарат, особенно у младших школьников. Из-за этого растет риск развития болезней позвоночника и суставов, которые могут привести к другим недомоганиям.

Например, сколиоз грудного отдела позвоночника может стать причиной проблем с сердцем и легкими, а нарушения в шейном отделе грозят головными болями, ухудшением кровообращения и утомляемостью, — подчеркнула педиатр.

Неправильное питание ребенка может вызывать заболевания ЖКТ и дефицит необходимых организму витаминов и микроэлементов. К тому же среди школьников быстро распространяются ОРВИ. Чтобы снизить риски, родителям необходимо следить за физическим и психологическим здоровьем ученика и обращаться к врачу при проблемах со здоровьем, подытожила Татаркина.

Ранее в одном из районных центров Новосибирской области четыре школьника упали в обморок во время торжественной линейки. Инцидент произошел 14 октября, но о нем стало известно только сейчас.