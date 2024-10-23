Биолог объяснила, чем мармелад может быть полезен детям

Мармелад при умеренном употреблении полезен детям благодаря содержанию богатого йодом агар-агара, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Она подчеркнула, что этот продукт благотворно влияет на хрящи и связки.

В мармеладе мало полезных для детей веществ. Питательная ценность очень низкая, поэтому он не может быть источником важных витаминов и минералов. Но он отлично сбивает аппетит из-за присутствия агар-агара, а не крахмала при изготовлении и обогащает йодом, полезен для хрящей и связок, — отметила Лялина.

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