Психолог раскрыл причину популярности «монастыринга» среди зумеров

Новое хобби «монастыринг» стало популярно среди зумеров, поскольку они склонны к трендам, считает профессор, психолог Андрей Зберовский. Как он отметил в беседе с «Радио 1», такого рода тренды всегда будут актуальны, поскольку нет определенных векторов, которые будут одинаково подходить всем.

Люди — существа экзистенциональные, мы стараемся себе придумать смысл. А когда нет какой-то конкретной концепции, когда мы, например, строим коммунизм, капитализм, летим к звездам, тогда пытаются придумать какие-то свои искусственные заменители смыслов. Кто-то идет в пещеры, кто-то идет в монастыри, кто-то держит аскезу, — объяснил специалист.

Психолог отметил, что благодаря этому хобби можно почувствовать себя частью какого-то большого течения. Главное, чтобы от «монастыринга» не страдали окружающие люди. Кроме того, именно в возрасте от 18 до 30 лет людям нужны приключения, свершения и эмоциональные переживания.

Если человеку это дает сил, прибавляет стимул к жизни, дарит ощущения и уважение к самому себе, то пожалуйста, — добавил Зберовский.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что «монастыринг» — это правильное увлечение. По его словам, опыт в монастыре может быть интересным.