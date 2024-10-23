В Приамурье мать убила младенца борщом. Какие неочевидные продукты опасны для детей
В Приамурье суд вынес приговор матери младенца, которая накормила его борщом на бульоне из свинины, хлебом и пакетированным соком. Суд установил, что женщина ненадлежащим образом ухаживала за младенцем, в результате чего у ребенка развился острый гастроэнтерит. Она не обращалась за медицинской помощью и решила накормить ребенка неподходящей едой, что усугубило течение болезни. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, какие неочевидные продукты могут быть смертельными для младенцев.
Почему важно постепенно вводить прикорм
По ее словам, младенцам на грудном вскармливании традиционно постепенно вводят прикорм. Но важно понимать, что у ребенка еще не сформирована система желудочно-кишечного тракта, поэтому у него свое питание.
Когда ребенка постепенно переводят с грудного молока, малышу дают различные адаптированные смеси. Они должны покрывать необходимый дефицит жиров, белков, углеводов, витаминов и микро-макроэлементов в том соотношении, которое нужно растущему организму. Младенцам даже дают специальную детскую воду, потому что любое изменение кислотности, микробиоты даже в воде может нанести вред детскому организму, — рассказала Соломатина.
Диетолог отметила, что любая еда требует переваривания, в процессе которого выделяются определенные ферменты. Поэтому детские смеси специально адаптированы под организм младенцев.
В их состав входят фрукты и овощи, которые не являются аллергенами и легко усваиваются, — подчеркнула специалист.
Какие продукты опасно давать малышам
Младенцам нельзя давать ярко-окрашенные фрукты, потому что они являются аллергенами, предупредила диетолог:
Некоторые родители не знают, что детям нельзя давать овощи и фрукты с ярко-выраженным цветом, например, помидоры и красные яблоки. Фрукты и овощи должны быть нейтрального цвета: зеленые яблоки, бананы, кабачки и огурцы. Иначе у ребенка может начаться аллергия на пигменты. Также младенцам нельзя давать цитрусовые фрукты, потому что они тоже являются потенциальным аллергеном.
Кроме того, младенцам смертельно опасно давать пакетированные соки, предостерегла Соломатина:
В них содержатся непонятные добавки. Грудным детям можно давать только детские соки, которые адаптированы под их организм в определенном возрасте. Если малышу дать обычный пакетированный сок, он может вызвать смертельно опасную реакцию.
Если дать ребенку неподходящую для его возраста еду, у него могут развиться панкреатит, аллергическая реакция, отек Квинке, удушье и мгновенный летальный исход, добавила специалист.
Ранее врач-педиатр Марьям Сайфулина назвала витамины, которые нужны детям для здорового развития. По ее словам, в первую очередь ребенку нужен витамин D, без которого невозможны нормальное формирование и рост костей. Помимо этого, ребенку стоит давать богатую железом пищу, например, красное мясо и бобовые.