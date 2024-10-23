Мать убила младенца борщом: какие неочевидные продукты опасны для детей

В Приамурье суд вынес приговор матери младенца, которая накормила его борщом на бульоне из свинины, хлебом и пакетированным соком. Суд установил, что женщина ненадлежащим образом ухаживала за младенцем, в результате чего у ребенка развился острый гастроэнтерит. Она не обращалась за медицинской помощью и решила накормить ребенка неподходящей едой, что усугубило течение болезни. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, какие неочевидные продукты могут быть смертельными для младенцев.

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Почему важно постепенно вводить прикорм

По ее словам, младенцам на грудном вскармливании традиционно постепенно вводят прикорм. Но важно понимать, что у ребенка еще не сформирована система желудочно-кишечного тракта, поэтому у него свое питание.

Когда ребенка постепенно переводят с грудного молока, малышу дают различные адаптированные смеси. Они должны покрывать необходимый дефицит жиров, белков, углеводов, витаминов и микро-макроэлементов в том соотношении, которое нужно растущему организму. Младенцам даже дают специальную детскую воду, потому что любое изменение кислотности, микробиоты даже в воде может нанести вред детскому организму, — рассказала Соломатина.

Диетолог отметила, что любая еда требует переваривания, в процессе которого выделяются определенные ферменты. Поэтому детские смеси специально адаптированы под организм младенцев.

В их состав входят фрукты и овощи, которые не являются аллергенами и легко усваиваются, — подчеркнула специалист.

Какие продукты опасно давать малышам

Младенцам нельзя давать ярко-окрашенные фрукты, потому что они являются аллергенами, предупредила диетолог:

Некоторые родители не знают, что детям нельзя давать овощи и фрукты с ярко-выраженным цветом, например, помидоры и красные яблоки. Фрукты и овощи должны быть нейтрального цвета: зеленые яблоки, бананы, кабачки и огурцы. Иначе у ребенка может начаться аллергия на пигменты. Также младенцам нельзя давать цитрусовые фрукты, потому что они тоже являются потенциальным аллергеном.

Кроме того, младенцам смертельно опасно давать пакетированные соки, предостерегла Соломатина:

В них содержатся непонятные добавки. Грудным детям можно давать только детские соки, которые адаптированы под их организм в определенном возрасте. Если малышу дать обычный пакетированный сок, он может вызвать смертельно опасную реакцию.

Если дать ребенку неподходящую для его возраста еду, у него могут развиться панкреатит, аллергическая реакция, отек Квинке, удушье и мгновенный летальный исход, добавила специалист.

Ранее врач-педиатр Марьям Сайфулина назвала витамины, которые нужны детям для здорового развития. По ее словам, в первую очередь ребенку нужен витамин D, без которого невозможны нормальное формирование и рост костей. Помимо этого, ребенку стоит давать богатую железом пищу, например, красное мясо и бобовые.