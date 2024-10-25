Психолог сообщил о пользе социальных сетей для подростков

Онлайн-платформы расширяют возможности для коммуникации и развития.

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Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась психолог Центра семейной терапии Татьяна Потёмкина.

«По поводу того, насколько это полезно или неполезно. Дело в том, что дети, начиная где-то с 10-11 лет, у них главная задача развития — это создание горизонтальных связей, то есть общение. И через общение дети развиваются. И главная группа, которая способствует этой очень важной черте в человеческом развитии — это сверстники. Поэтому, если говорить о пользе социальных сетей, конечно, есть как польза, так и вред. Социальные сети расширяют эти возможности, расширяют возможности общения. Скажем, в больших городах у детей больше возможностей общения. Что это им даёт? Это им даёт разнообразие взглядов, развитие какого-то творческого начала, развитие свободы в общении. Какие-то способы общения. Просто способы коммуникации: как ответить на тот или иной вопрос, как поднять ту или иную тему. Кроме того, общение, в том числе и в социальных сетях, развивает уверенность в себе, потому что живое общение связано с более эмоциональной вовлечённостью и разными рисками. А общение в сети не совсем анонимно, но всё-таки полуанонимно. И тогда подросток может легче себя выражать».

Ранее стало известно, что власти Норвегии запретят детям до 15 лет пользоваться социальными сетями. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на премьер-министра Йонаса Гар Стере.

Стере отметил, что политики должны вмешаться, чтобы защитить детей от «власти алгоритмов».