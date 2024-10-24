Открыт прием заявок на национальную премию детского творчества

Начался прием заявок на восьмой сезон национальной премии детского патриотического творчества. Она призвана сформировать у молодежи положительное отношение к отечественным традициями и помочь юным талантам проявить себя.

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Заявить о себе юные дарования смогут в 11 номинациях: от современных технологий до хореографии, вокала и декоративно-прикладного искусства. Найдут для себя подходящую номинацию и юные журналисты, спортсмены и дизайнеры.

"Восемь лет назад премия родилась из идеи создания масштабного культурного события, которое мотивировало бы детей творить с любовью к своей стране, к пониманию с детства, что творческий человек, артист - личность, которая достойно представляет культуру своей Родины, ценит богатство ее традиций, бережно несет их в будущее, с уважением относится к традициям других народов. Я очень рад, что за годы премии эти ценности разделяют более 50 тысяч участников, а вместе с ними их педагоги и, конечно, родители", - рассказал генеральный продюсер премии Михаил Соколов.

Премия помогает отыскать талантливых ребят в разных сферах и помочь им реализоваться. Участие бесплатно на всех этапах, а прием заявок закончится в марте 2025 года.

В апреле 2025 года объявят шорт-лист премии, а награждение финалистов по традиции запланировано на День защиты детей - 1 июля.