В российской школе объяснили, почему запретили носить девочкам брюки

В одной из школ Уссурийска девочкам запретили приходить на занятия в брюках. Об этом сообщает издание Vladivostok.ru.

Завуч школы Вера Дюнгик в беседе с журналистами подтвердила наличие подобных ограничений. Педагог пояснила, что в сентябре текущего года администрация приняла решение разрешить девочкам приходить в школу в брюках — до этого запрет действовал долгое время, — но, спустя полтора месяца, ей пришлось пересмотреть решение и вернуться к старым правилам. Такую позицию учебного заведения завуч объяснила тем, что девочки не придерживаются принятого в школе дресс-кода и ходят в чем попало.

«Сейчас идешь по школе: одна в таких брюках, другая в таких, все в кроссовках поголовно, и кроссовки такие у них огромные. Девочки настаивают, что это тоже классика, но современная. А у них, простите, мотня на этих шароварах висит», — посетовала собеседница издания.

Сейчас девочкам разрешено посещать школу в серых платьях, утвержденных в локальном документе организации. До снятия запрета на штаны девочкам разрешалось носить классические брюки зимой. Сейчас родители школьниц опасаются, что в серых платьях детям придется ходить даже в морозы. Родители девочек выразили возмущение в пабликах в социальных сетях, но не оформили свои претензии официально.