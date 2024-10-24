К чему приведет запрет соцсетей для подростков

В случае законодательного запрета соцсетей для детей младше 15 лет родителям придется выбирать, на чьей они стороне - ребенка или закона, сказала НСН Наталья Наумова.

Законодательный запрет на пользование соцсетями детям младше 15 лет только усугубит положение, потому что у детей любой запрет вызывает повышенный интерес, сказал в эфире НСН детский психолог Наталья Наумова.

Власти Норвегии планируют запретить детям младше 15 лет пользоваться соцсетями, заявил ранее премьер-министр страны Йонас Гар Стере. Он считает, что политики должны защитить детей от вредного контента в социальных сетях и «власти алгоритмов». Наумова отметила, что в случае запрета соцсетей дети все равно будут искать способ обойти этот запрет.

«Любой запрет вызывает повышенный интерес у ребенка. Детям очень хочется быть взрослыми, хочется быть почти равным со своими старшими братьями и сестрами. И, соответственно, ребенок будет искать способ обмануть систему, при этом скрыв от родителей, учителей, может быть, даже от друзей. Таким образом, у ребенка появляется какая-то своя тайная жизнь, чтобы самому себе доказать, что он такой же взрослый и самостоятельный, как другие. Тут появляются уже обиды на общество, на родителей, на всех, кто запрещает, потому что у ребенка присутствует постоянное ощущение, что он какой-то не такой, что он какой-то маленький, что в него не верят», - сказала собеседница НСН.

По ее словам, в случае законодательного запрета соцсетей для детей младше 15 лет родителям придется выбирать, на чьей они стороне - ребенка или закона.

«С одной стороны, такой запрет нужен, но, к сожалению, он малоэффективен, так как вызывает у детей еще больший интерес. Подобная мера может просто усугубить конфликт с поколением. Перед родителями встанет дилемма: либо быть вне закона и поддерживать ребенка, либо соблюдать закон, но потерять доверие своего чада», - отметила эксперт.

Ранее Наумова в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметила, что количество друзей в соцсетях нельзя считать показателем состояния ребенка, однако следует обращать внимание на посты подростка.