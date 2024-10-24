Чего боятся будущие родители: семь страхов и способы их преодолеть

Решение стать родителем — серьёзный шаг, которому нередко предшествуют месяцы (а то и годы) обдумываний и обсуждений. Будущим мамам и папам приходится бороться с сомнениями, неуверенностью и настоящим страхом, ведь беспокойство в этот момент вызывают самые разные вещи. К счастью, себя и партнёра можно успокоить. «Секрет» обсудил с психологом, о чём чаще всего задумываются пары при планировании беременности и как побороть эти страхи.

1. Удастся ли сохранить свою прежнюю жизнь?

А точнее, её привычный образ: с путешествиями, профессиональным развитием и встречами с друзьями. Бытует мнение, что малыш нуждается в родителях 24 часа в сутки семь дней в неделю — и даже мысли о том, чтобы уделить время чему-то ещё, могут вызывать чувство вины.

“Но на практике вовсе не обязательно отказываться от важных аспектов своей жизни в угоду ребёнку".

Поищите примеры тех, у кого получается всё совмещать. Если это ваши знакомые, спросите, что им помогает и какие трудности возникают.

А вот блоги про «идеальную жизнь» тут не помогут. Картинка, которую показывают в соцсетях, может сильно отличаться от реальности.

2. Станут ли отношения в паре хуже?

Появление нового члена семьи — вызов для всех остальных. Будет легче, если вы заранее обговорите свои представления о родительстве, роли и обязанности в новых условиях.

3. Хватит ли денег?

Здесь стоит взяться за калькулятор.

"Посчитайте заработок, декретный отпуск, кому выгоднее остаться работать, сколько денег нужно накопить, сколько тратите сейчас, как оптимизировать расходы, нужна ли будет няня, какие затраты планируются в первые год-три жизни ребёнка, нужно ли переезжать в квартиру больше, будет ли доставка еды, какие льготы и выплаты у вас будут и т.д.", — Мария Мельник, гештальт-терапевт, психолог сервиса «Ясно».

4. Вдруг с ребёнком что-то случится?

Стопроцентных гарантий его безопасности никто не даст. Здесь важно обсудить заранее, что вы с партнёром будете делать в критичной ситуации. Общая стратегия точно поможет.

5. Вдруг беременность и роды пройдут плохо?

Обычно за этим страхом стоит нехватка информации и чрезмерное увлечение форумами, которые больше пугают, чем просвещают. По этому вопросу стоит проконсультироваться с врачом, который наверняка развеет ваши сомнения.

6. Вдруг возникнет послеродовая депрессия?

Такой сценарий совсем не обязателен. А на случай подобного исхода нужно помнить: не стыдно просить о помощи близких и специалистов, если это необходимо.

7. Смогу ли я быть хорошим родителем?

Будущие родители нередко сталкиваются с тем, что родственники и друзья пытаются навязать им своё видение родительства. Но их представление о хорошей маме или хорошем папе может заметно отличаться от вашего.

"Окружающие, конечно, могут советовать, но не им, а вам в итоге отвечать за ребёнка, а значит, и принимать решения. Вокруг много долженствований, оценок и приглашения к вине. Подумайте, а вы сами какими родителями хотите быть? Что вы считаете правильным, как вы хотите организовать свою жизнь? Каким вы хотите растить ребёнка как личность?" — Мария Мельник.

Ориентируйтесь на то, как будет комфортно именно вам. Так страх удастся побороть.