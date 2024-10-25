Почему одни дети похожи на маму, а другие — на папу

Все молодые родители и родственники семьи в первое время после родов сильно озабочены вопросом, на кого похож ребенок. Одни видят в нем больше черт отца, другие — матери. Но новорожденные быстро меняются, поэтому окончательная схожесть с тем или иным родителем проявляется только в более-менее взрослом возрасте. На протяжении всего этого процесса формирования нового человека старшие члены рода не устают задаваться вопросом, почему же малыш вобрал в себя столько черт одного, а не другого родителя.

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Такие разные гены

Всё — внешние черты, характер, даже то, как человек будет принимать важнейшие в жизни решения — очень сильно зависит от генов, которые ему достались. 50% из этого генетического материала малыш получает от матери, вторые 50% — от своего отца. Но и каждый из родителей в свою очередь унаследовал по 50% генов от своих родителей, а те — от своих и так далее. В результате этих постоянных смешений (как говорят генетики, «скрещиваний») в клетке каждой человеческой особи содержится целый генетический коктейль.

Гены по доле своего участия в строении нового организма делятся на доминантные и рецессивные. К доминантным вообще в человеческой популяции относятся гены нормального зрения и слуха, праворукости, среднего роста, нормального усвоения глюкозы, темных волос и еще тысяч других особенностей. Большая часть людей соответствует этим признакам, отсортированным эволюцией за миллионы лет.

Рецессивными считаются гены слепоты и глухоты, леворукости, аномально высокого или низкого роста, склонности к сахарному диабету, блондинистых волос и др. Люди с такими признаками в популяции представлены в меньшинстве. Все эти гены — рецессивные и доминантные — и определяют черты каждого нового поколения.

Сочетаемость генов и внешность детей

Но и у каждой ветви (рода) людей есть свои доминантные и рецессивные гены. В роду отца, например, могут быть доминантными гены рыжих волос и конопатости. Если в ДНК матери есть такой же рецессивный ген, но он не проявился в ее внешности (например, женщина — блондинка с чистой кожей), то большинство детей этой пары наверняка будут рыжими и конопатыми.

Блондины с чистой кожей будут в абсолютном меньшинстве. Также велика вероятность появления рыжеволосых младенцев без конопушек. Отец будет очень гордиться, что отпрыски все, как один, пошли в него. На самом же деле, просто встретились соответствующие гены родителей.

Но даже в том случае, если у матери нет гена «рыжести и конопатости», как минимум, один из четырех ее детей будет точной копией рыжеволосого отца. Тут действует еще один закон генетики: доминантный ген каждого из родителей проявляется в соотношении 1:2:1 (в любой последовательности). Выражается это приблизительно так: один потомок будет блондином, другой — рыжим и конопатым, а еще двое будут иметь смешанные признаки обоих родителей.

Нельзя забывать и о том, что доминантных и рецессивных генов в каждой ДНК множество, поэтому всевозможных сочетаний может быть масса. Только «самые сильные» проявятся и будут заметны во внешности и характере ребенка.