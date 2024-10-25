В детсадах появится цикл занятий «‎Разговоры о важном»

Цикл занятий "Разговоры о важном" появится в детских садах. Целесообразность введения таких классных часов сейчас прорабатывается экспертами. Об этом сообщили в Минпросвещения.

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"Курс будет сформирован с учетом особенностей детей дошкольного возраста", - цитирует ведомство РИА Новости.

Напомним, идея проводить "Разговоры о важном" для детей уже с пяти лет прозвучала во время встречи президента Владимира Путина с лауреатами всероссийских педагогических конкурсов в начале октября. Президент такую инициативу поддержал, но подчеркнул, что вводить эти занятия для дошколят надо аккуратно, доступно, связывая понятия "Родина", "страна" с мамой, папой и другими родственниками.

"Разговоры о важном" идут в российских школах уже третий год - первым уроком по понедельникам. Цель занятий - развитие патриотизма, воспитание нравственности и историческое просвещение.

Ближайшее занятие - в понедельник, 28 октября - будет посвящено Дню народного единства. Тема - "Гостеприимная Россия".