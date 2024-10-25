Треть старшеклассников учат несколько иностранных языков

Большинство учеников 8-11 классов (68%) изучают один иностранный язык в рамках школьной программы. Почти треть (30%) – осваивают два языка. Еще 2% школьников учат «за партой» сразу три или более языка. При этом более трети старшеклассников (38%) учат языки исключительно в школе, а 62% проявляют дополнительный интерес и изучают иностранный язык вне школы.

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Это показало исследование Аналитического центра НАФИ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Английский язык сильно доминирует в языковой палитре. Его изучают подавляющее большинство опрошенных (93%). Немецкий как основной изучают 3% старшеклассников, французский – 2%, и еще 2% осваивают другие языки.

Исследование показало, что 38% учащихся в освоении иностранного языка довольствуются только уроками в школе, в то время как почти две трети старшеклассников (62%) осваивают иностранные языки за пределами школы – дополнительно. И нередко делают это самостоятельно, без помощи преподавателей или репетиторов.

Самая популярная форма самостоятельного изучения иностранных языков – использование специальных онлайн-сервисов и мобильных приложений. Таким способом дополнительно изучают язык 27% опрошенных. Значительно чаще это девочки (35 против 19% среди мальчиков).

Кроме того, школьники старше 14 лет периодически улучшают языковые навыки с помощью книг и медиаконтента. Так, 19% участников опроса отметили, что стараются читать литературу и смотреть фильмы на иностранном языке. Еще 16% пользуются самоучителями.

В то же время многие старшеклассники обращаются к репетиторам для углубленного изучения иностранных языков. Так, один на один с наставником за последний год занимались 14% респондентов. Большинство из них (87%) занимались английским языком, еще 8% – немецким. Китайский язык, к которому сегодня растет интерес, также входит в топ-5 самых востребованных. Его изучают 6% занимающихся с репетитором. Менее популярны уроки с репетиторами японского, корейского и арабского языков (по 1% для каждого).

Среди других форматов дополнительного изучения иностранного языка: онлайн-курсы (13% старшеклассников), общение с носителем (12%), бесплатные кружки или курсы в школе (8%), платные занятия в языковых школах (7%), платные кружки или курсы в школе (3%).

Ирина Гильдебрандт, директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ:

«Исследование показывает, что интерес школьников к изучению иностранных языков остается высоким. Большинство выбирает английский как главный язык для изучения, но все больше старшеклассников проявляют интерес и к другим языкам, включая азиатские. Это связано не только с международными трендами, но и с расширяющимися возможностями для общения и работы в глобальном мире. Важно отметить, что многие подростки стремятся развивать свои языковые навыки за пределами школы, используя современные технологии и мобильные приложения. Самостоятельное изучение языков стало доступнее, и ребята активно этим пользуются. Причины, по которым школьники учат языки, разнообразны: от желания путешествовать и общаться с людьми из других стран до подготовки к экзаменам и саморазвития. Это говорит о том, что молодое поколение осознает ценность языков и межкультурного общения как важного навыка для расширения возможностей в их жизни и будущей карьере».

Андрей Половнёв, старший научный сотрудник Социологической лаборатории МГЛУ, кандидат социологических наук, доцент: