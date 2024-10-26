Может ли 14-летний подросток устроиться на работу

Организации имеют право нанимать несовершеннолетних работников, но это должно происходить с соблюдением специфических условий, установленных трудовым законодательством. Юрист Анна Черепанова объяснила в беседе с ИА RuNews24.ru, где могут работать подростки с 14 лет.

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С 2017 года законодательство направлено на расширение прав работодателей в отношении трудоустройства подростков. До вступления в силу Федерального закона от 1 июля 2017 года № 139-ФЗ, подростки могли заключать трудовые договоры исключительно на период, свободный от учебы. При этом, законодательные нормы для тех, кто завершил обучение или был отчислен, отсутствовали.

С 13 июня 2023 года вступил в силу Федеральный закон № 259-ФЗ. Теперь для оформления трудового договора с подростками в возрасте от 14 до 18 лет больше не требуется согласие органов опеки и попечительства. Однако, обязательным остается требование о наличии письменного согласия одного из родителей или опекунов несовершеннолетнего.

«Подростков, достигших 16-летнего возраста, ожидает гораздо меньше бюрократических процедур, а также тех, кто обучается в вечерних школах с 15 лет. С ними трудовые соглашения оформляются на тех же условиях, что и для взрослых работников. Если молодой человек впервые устраивается на работу, организация обязана оформить ему трудовую книжку и свидетельство о государственном пенсионном страховании», — объясняет Анна Черепанова.

Кем же может работать школьник с 14 лет? Стажером, пешим курьером, гидом-экскурсоводом или же сценаристом-писателем, специалистом по информационной поддержке клиентов, официантом в ресторане, рабочим по благоустройству территорий или вожатым. Главное, чтобы труд был легким и безопасным.

Также стоит помнить о том, что юные сотрудники должны работать:

с 14 до 15 лет — четыре часа в день;

с 15 до 16 лет — пять часов;

с 16 до 18 лет — семь часов.

Кроме того, юным работникам положена сокращенная рабочая неделя: до 16 лет — не более 24 часов в неделю, а с 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.