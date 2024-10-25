Врач назвал возможные причины, почему ребенок храпит

Если ребенок храпит, это указывает на наличие субклинической гипоксии — недостатка кислорода, который негативно отражается на работе организма. Коварство этого состояния в том, что его невозможно диагностировать с помощью пульсоксиметра, рассказал «Газете.Ru» детский стоматолог, ортодонт Константин Крылов.

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Также о гипоксии сигнализирует шумное дыхание во сне или приоткрытый рот. Нам необходимо достаточное количество кислорода, поскольку под его воздействием в организме происходит процесс, называемый окислительным фосфорилированием. В ходе него внутри клеток синтезируются молекулы АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты), которые обеспечивают энергией биологические процессы в организме.

«Это энергетическая субъединица, без которой невозможен ни один жизненный процесс — без АТФ не могут делиться клетки, расти ткани, всасываться питательные вещества в кишечнике», — объяснил эксперт. Когда кислорода мало, организм адаптируется, но без последствий это не проходит: если в норме в процессе клеточного дыхания из одной молекулы глюкозы должно образовываться 36 молекул АТФ, то при гипоксии — лишь 5 молекул. В результате ребенок хуже развивается: могут быть проблемы с эндокринной и иммунной системой, формированием скелета. Нехватка АТФ сказывается на психоэмоциональном состоянии — дети становятся раздражительными, плаксивыми, неусидчивыми, им тяжелее учиться и заниматься спортом», — добавил врач.

Именно поэтому лечение храпа нужно начинать как можно скорее. Осознавая это, родители ведут ребенка к лору, и причиной проблемы действительно могут быть аллергический ринит, искривление носовой перегородки, полипы или другие новообразования в полости носа. Но часто храп провоцируют патологии, лечение которых находится в компетенции ортодонта. Обычно речь идет о неправильном прикусе — дистального расположения верхней или нижней челюсти, при котором они задвинуты назад.

Крылов пояснил:

«При дистальном прикусе уменьшается просвет носоглотки и ротоглотки, в результате у ребенка возникает храп».

Патология строения челюсти может сочетаться с аденоидами или аллергическим ринитом. В результате лечение, назначаемое лором, не помогает. Все потому, что нужно дополнительно обратиться за консультацией в стоматологию. Каждый врач должен заниматься болезнями, которые находятся в его компетенции, а маленький пациент — получать комплексное лечение, резюмировал эксперт.