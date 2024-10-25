Аллерголог назвал главную опасность мягких игрушек

Пыль, клещи и споры плесневых грибов скапливаются на мягких игрушках, что может вызвать аллергию у ребенка. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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По его словам, если время от времени не стирать мягкие игрушки, они могут представлять реальную опасность.

"В них может быть обычная бытовая пыль и клещи, которые в ней живут. Если в квартире есть плесень, могут скапливаться и спороносные грибы. Все это является сильным аллергеном", – указал эксперт.

Однако реакция может развиться не у каждого ребенка, а только у имеющего к этому склонность.

"Особенно если он активно играет с игрушкой – с прыжками, обниманиями, похлопыванием. Может появиться чихание, заложенность носа, насморк, глаза могут заслезиться. В крайнем случае ребенок даже может начать задыхаться, то есть развивается астматический приступ", - Владимир Болибок, врач – аллерголог-иммунолог.

Чтобы не навредить здоровью, врач посоветовал дезинфицировать мягкие игрушки хотя бы раз в месяц. А прежде чем приступать к чистке, стоит изучить информацию на этикетке.

"Если игрушку нельзя стирать, значит, надо сдавать ее периодически в химчистку. Некоторые можно обрабатывать паром, – указал эксперт. – В основном игрушки синтетические и их нельзя стирать при температуре выше 30–40 градусов, но при таких условиях пылевые клещи не устраняются. Поэтому можно попробовать специальные порошки, которые их уничтожают".

Ранее американские ученые предупредили, что на давно не стиранных кухонных полотенцах могут скапливаться бактерии кишечной палочки. Микроорганизмы могут попадать на текстиль, если вытирать о него плохо вымытые руки.