Почему некоторые дети не любят школу

В исследовании говорится, что, по мнению 26 % респондентов, ученики страдают из-за конфликтов со сверстниками.

Еще 16 % обвинили школьную программу в ненужных предметах, 14 % - педагогов за отказ видеть в каждом ученике личность, 11 % - родителей за погоню за высокими оценками.

Каждый десятый назвал другие ключевые факторы - скука, сложная учебная программа, перегрузки, обилие домашних заданий, особенности подросткового возраста, субъективность оценочной системы, нежелание следовать дисциплине.

А 5 % респондентов считают, что школу не любят только лентяи, которые не хотят учиться.

При этом мужчины чаще уверены, что ненависть детей к школе появляется из-за переизбытка ненужных знаний, а женщины - из-за одноклассников и учителей.

Каждый шестой самарец от 45 лет отметил, что школу не любят лентяи, а респонденты помоложе упоминают об устаревшей системе образования и неуважении учителей к детям, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Родители учеников проголосовали так: каждый пятый за ненавистью детей к школе видит конфликты со сверстниками, каждый шестой - плохое отношение учителей, каждый седьмой - амбиции родителей, 9 % - сложную школьную программу, 17 % - лень детей и нежелание учиться.

В опросе приняли участие экономически активные жители Самары.

Тем временем самарцы предлагают оставить детей-квадроберов в покое.