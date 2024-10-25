Отношения с родителями влияют на личность ребенка

Магистр психологии и преподаватель международного онлайн-института Smart Наталья Осипова рассказала, какое влияние оказывает отношение к ребёнку со стороны родителей на формирование его личности и на взрослую жизнь.

Ребёнок, выросший в любящей и поддерживающей среде, умеет сопереживать, ему легче строить социальные связи и достигать карьерных успехов за счёт сформировавшегося базового доверия к миру, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Напротив, сложные отношения с родителями, насилие, недоверие или игнорирование оказывают негативное воздействие на психическое здоровье ребёнка, который впоследствии может иметь низкую самооценку и трудности в установлении близких отношений, констатировала Осипова.

По её словам, отношения с родителями влияют и на жизненный сценарий, и на выбор партнёров и друзей, и на взаимодействие с социумом в целом.

Ранее руководитель ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» Наталья Завьялова в беседе с НСН рассказала, как отличить домашнее насилие от бытового конфликта.