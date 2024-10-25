Эксперты рассказали, как нельзя кормить ребенка от года до пяти лет

Ребенка от года до пяти лет нельзя заставлять есть, поделился с KP.RU руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», профессор Александр Батурин. По его словам, при этом длительность приема пищи не должна превышать 30 минут.

Малыш не съел за это время свою порцию? Не нужно настаивать, чтобы он доедал все до конца. Это может привести к перееданию или отвращению к пище. А затем, в свою очередь, — к ожирению или расстройствам пищевого поведения, — подчеркнул профессор.

Он добавил, что «преследовать» ребенка с тарелкой и ложкой, заставляя его есть, также нельзя. При этом включать телевизор или планшет во время еды — плохая идея: так малыш будет отвлекаться от процесса. К тому же ребенку старше одного года будет полезным есть с семьей за обеденным столом — он будет справляться с блюдами не так быстро, как взрослые, поэтому родителям стоит запастись терпением.

В раннем детстве задача родителей — познакомить ребенка с разнообразием вкусов и разбудить интерес к еде. В процессе важна доброжелательность мамы, которая будет предлагать новую пищу, а не принуждать к ее употреблению, подытожил Батурин.

Семейный психолог Артемий Сибирский ранее рассказал: чтобы детей не тянуло к гаджетам, родителям следует качественно проводить с ними время. По его словам, кроме того, ребенок должен заниматься в секциях и кружках и иметь хобби. Но психолог уточнил, что лучше всего с самого раннего возраста ограничивать детей в использовании гаджетов.