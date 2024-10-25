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Россиянам рассказали, как нельзя кормить ребенка от года до пяти лет

Ребенка от года до пяти лет нельзя заставлять есть, поделился с KP.RU руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», профессор Александр Батурин. По его словам, при этом длительность приема пищи не должна превышать 30 минут.

Эксперты рассказали, как нельзя кормить ребенка от года до пяти лет
© globallookpress.com

Малыш не съел за это время свою порцию? Не нужно настаивать, чтобы он доедал все до конца. Это может привести к перееданию или отвращению к пище. А затем, в свою очередь, — к ожирению или расстройствам пищевого поведения, — подчеркнул профессор.

Он добавил, что «преследовать» ребенка с тарелкой и ложкой, заставляя его есть, также нельзя. При этом включать телевизор или планшет во время еды — плохая идея: так малыш будет отвлекаться от процесса. К тому же ребенку старше одного года будет полезным есть с семьей за обеденным столом — он будет справляться с блюдами не так быстро, как взрослые, поэтому родителям стоит запастись терпением.

В раннем детстве задача родителей — познакомить ребенка с разнообразием вкусов и разбудить интерес к еде. В процессе важна доброжелательность мамы, которая будет предлагать новую пищу, а не принуждать к ее употреблению, подытожил Батурин.

Семейный психолог Артемий Сибирский ранее рассказал: чтобы детей не тянуло к гаджетам, родителям следует качественно проводить с ними время. По его словам, кроме того, ребенок должен заниматься в секциях и кружках и иметь хобби. Но психолог уточнил, что лучше всего с самого раннего возраста ограничивать детей в использовании гаджетов.