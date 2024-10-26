Как правильно кормить ребенка до пяти лет

Ошибки пищевого поведения закладываются в самом раннем возрасте, предупредил доктор медицинских наук, профессор Александр Батурин.

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В беседе с KP.RU он подчеркнул, что задача родителей - познакомить малышей с разнообразием вкусов, пробудить интерес к ним. Но при этом важно придерживаться принципа кормления - предлагать ребенку блюда, а не заставлять его есть. При этом детей до пяти лет стоит привлекать к приготовлению пищи или даже целиком доверять им этот процесс.

Ребенку старше одного года нужно начинать есть за обеденным столом, а сам прием пищи у детей до 5 лет должен длиться не более 30 минут. Если малыш не съел свою порцию за это время, то не стоит его заставлять доедать. В дальнейшем это может привести к ожирению, расстройствам пищевого поведения или к отвращению по отношению к пище. Профессор также отметил, что не нужно часто готовить одно и то же блюдо, даже если оно очень нравится детям - так можно отбить желание пробовать что-то новое. Также во время приема пищи не стоит включать планшет или телевизор.

Профессор Батурин также рассказал о приверженности взрослых к правильному питанию и здоровому образу жизни. По его словам, женщины часто придерживаются здорового питания и более активно следят на весом тела. Но при этом женская половина общества склонна к заеданию стресса, предпочтительнее едят в больших компаниях и часто выбирают сладкое, несмотря на его вред для фигуры и здоровья.

Мужская же часть любит жирные блюда с сильным вкусом, часто выбирают сладкие закуски во время просмотра телевизора и чаще женщин посещают рестораны быстрого питания. При этом мужчины активнее применяют БАДы и меняют рацион с целью снижения веса.

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