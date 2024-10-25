Аналитики выяснили, сколько жителей России разделяют идеологию чайлдфри

Это 2,4% женщин и 3,5% мужчин. Такие данные публикует «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование проекта «Если быть точным». Согласно ему, почти 10% женщин к 45-49 годам не стали матерями. В возрасте 35-39 лет детей не имеют 14% женщин. Среди основных причин — бесплодие и неудачи в личной жизни. Подчёркивается, что жители России не стремятся к отказу от продолжения рода. Около половины женщин и мужчин хотели бы иметь двоих детей.

Независимый демограф Алексей Ракша считает, что число бездетных в России всё же будет расти, но благодаря мерам соцподдержки выросло и число многодетных семей.

Ранее Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри.