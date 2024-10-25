Родители могут помочь восстановить интерес к учебе у детей

Детский психолог «СМ-Клиники» для детей Светлана Пуля рассказала, как восстановить интерес к учёбе у ребёнка.

Ребёнок может потерять интерес к учебному процессу по ряду причин, например из-за слабой мотивации или низкой самооценки, объяснила она в беседе с газетой «Известия».

Психолог посоветовала вместо того, чтобы заставлять школьника учиться, разобраться в причинах и создать более комфортные условия для учёбы.

«Важно помнить, что каждый ребёнок уникален и требует индивидуального подхода. Общение, поддержка и понимание со стороны родителей могут сыграть ключевую роль в восстановлении интереса к учёбе», — отметила эксперт.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская в беседе с НСН заявила, что формированию зависимости от гаджетов у детей зачастую способствуют их родители, готовые с ранних лет давать ребёнку телефон, чтобы успокоить или отвлечь.