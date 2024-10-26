Юрист обсудил тему квадроберов и ответственности их родителей

Недавно депутат Госдумы Сергей Колунов предложил призвать к ответственности родителей детей-квадроберов, а в одной из красноярских школ преподаватель физики во время уроков переоблачился в квадробера. Юрист Роман Пономарев в разговоре с «ФедералПресс» высказался о ситуации в целом.

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«В статье 62 Семейного кодекса Российской Федерации указано, что родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Также они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Движение квадробинг в крайних его проявлениях негативно влияет на развитие детей и их психологическое состояние», – считает юрист.

Роман Пономарев уверен, что предложение депутата Госдумы Сергея Колунова довольно размыто и в него необходимо внести больше ясности.

«Если не рассматривать это движение в крайних его проявлениях, то можно считать это просто игрой несовершеннолетних детей, а привлекать к ответственности за игру достаточно странно. По моему мнению, если рассматривать такие меры наказания, как штраф или предупреждение, то они вряд ли приведут к желаемому результату и заставят родителей по-другому относиться к своим обязанностям», – заметил юрист.

Эксперт напомнил, что, по мнению психологов, квадроберы – в основном дети, которым не хватает внимания и поддержки со стороны родителей и педагогов. Таким образом, юрист уверен, что лишение родительских прав не только не искоренит проблему а напротив, лишь усугубит ее.

«В итоге, по моему мнению, введение ответственности для родителей детей-квадроберов не будет эффективным. И если статья КоАП РФ, возможно, будет применяться на практике, то нормы семейного законодательства, регламентирующие лишение родительских прав по данному основанию ,будут «мертвыми», – резюмировал эксперт.

Напомним, во сколько родителям обходится увлечение детей квадробикой.