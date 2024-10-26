Как школьникам использовать интернет для пополнения знаний

Дети все больше времени проводят в интернете, и сетевую активность нужно встраивать в программу обучения. О том, какие сайты и сервисы полезны для расширения кругозора школьников, «Газете.Ru» рассказала Екатерина Бокова, исполнительный директор платформы Perfluence.

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«Познавательный видеоконтент очень поможет в учебе. Много полезных роликов есть на Rutube: их не скучно смотреть, а нужная информация сама собой отложится в памяти. У ребенка проблемы с физикой? Пусть посмотрит материал в увлекательном и доступном для понимания формате. На канале "Влад Физмат" объяснят, что такое тригонометрический круг, в "Экстремуме" – расскажут о производных и приведут решения типовых задач по физике из ЕГЭ. На YouTube можно найти эксклюзивный образовательный контент: например, проект "Лекторий Teach-in" от ученых и студентов МГУ. Там собраны лекции преподавателей многих факультетов – от географического до факультета вычислительной математики и кибернетики. Для младших школьников очень органичен формат обучающих игр. Стоит присмотреться к мобильным приложениям с образовательными квизами, головоломками и ребусами. Многие будут интересны даже взрослым. Кроме того, есть мобильные приложения, помогающие систематизировать подготовку к ЕГЭ. Например, "Яндекс.ЕГЭ" или "Незнайка"», — отметила эксперт.

Полезно не только пополнять знания, но и проверять их. Один из лучших способов — поиграть в онлайн-викторины, где нужно отвечать на вопросы, связанные со школьной программой.

«В изучении языков очень помогут подкасты. Не менее эффективно (и интересно!) смотреть в интернете зарубежные фильмы и мультфильмы в оригинале с субтитрами. Тем учащимся, кто увлечен математикой и цифровыми технологиями, будут любопытны онлайн-занятия по программированию и кодингу. Многие из них выпускают короткие бесплатные курсы для начинающих. Например, "Основы программирования" на GeekBrains, где можно сделать свой первый проект в этой области», — сказала она.

Важный навык, с развитием которого помогут соцсети, – умение развиваться как личность, самообразовываться и общаться, приобретая так называемые soft skills.