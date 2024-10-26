Как определить, что подросток употребляет запрещенные вещества

В поведении подростков довольно сложно разглядеть тревожные сигналы пристрастия к запрещённым веществам. Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушев рассказал «Клопс», по каким симптомам всё же можно заподозрить неладное.

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Нередко за привычными юношескими бунтами и непослушанием скрывается серьёзная проблема — употребление психоактивных веществ, отметил доктор.

Родителям бывает сложно на глаз определить, что принял ребёнок: алкоголь или наркотики. Чтобы разобраться в этом, можно прибегнуть к специальным тестам. Однако и простое наблюдение за поведением отпрыска может сказать о многом.

Что должно насторожить

Резкие смены настроения, повышенная раздражительность, агрессивность, апатия, замкнутость, отсутствие интереса к учёбе, увлечениям, друзьям;

Неразборчивая речь, потеря координации движений, замедленная реакция, нарушение внимания;

Изменение круга общения, смена компании, попытки скрыть свои действия, нежелание общаться с близкими;

Необычная трата денег, появление в комнате странных предметов: например, пакетики с непонятным содержимым.

«Можно подметить и физические изменения: потерю веса, постоянную усталость, красные глаза, расширенные или, наоборот, суженные зрачки, затруднённое дыхание, дрожь и потливость», — обратил внимание токсиколог.

Некоторые симптомы могут быть вызваны другими причинами: стрессом, депрессией, проблемами в школе или семье. Поэтому делать поспешные выводы не стоит, прокомментировал Кутушев.

«Каждый вид психотропного вещества имеет свои характерные проявления. В контексте токсикологии важно обращать внимание на их признаки», — продолжил врач. Все наркотики можно условно разбить на три группы.

Симптомы употребления

Первая группа запрещённых веществ. После приёма у человека расширяются зрачки, появляется повышенный аппетит, сухость во рту, вялость, неспешность движений.

Вторая группа. Эти вещества способны вызывать замедление дыхания и пульса, сонливость, заторможенность, угнетение центральной нервной системы. Зрачки сужаются.

Третья группа. После употребления появляются перевозбуждение и тревожность. Характерны потеря аппетита, бессонница. Зрачки при этом будут расширены.

Спиртосодержащие напитки. Вызывают резкое изменение настроения, агрессивность. Речь может стать неразборчивой, теряется координации движений, нарушается внимание. Конечно, классический признак — запах алкоголя изо рта.

Что делать, если возникли подозрения в употреблении

Лучший способ узнать, что происходит с подростком — поговорить с ним.

«Не старайтесь его поймать на лжи, лучше проявите заботу и сочувствие», — пояснил Кутушев.

Важно создать безопасное пространство и атмосферу, в которой ваш ребёнок сможет откровенно говорить о своих чувствах и проблемах.

Если ваши подозрения насчёт того, что сын или дочь употребляют психоактивные вещества, подтвердились, необходимо поддержать подростка в борьбе с зависимостью.

«Существуют специальные программы и центры, которые помогают преодолеть тягу к наркотикам. Помните, что вмешательство специалиста — главный шаг на пути к избавлению от опасного пристрастия», — заключил врач-токсиколог.

Бывшие наркоманы рассказали «Клопс» о своих трагедиях. Под действием дурмана мужчина чуть не выпрыгнул из окна, а девушка довела себя до истощения.