Шесть книг для детей

По выходным сотрудники библиотек Москвы рассказывают о книгах, которые гарантируют отличное настроение и взрослым, и детям. Александра Агаркова из библиотеки № 30 выбрала шесть историй, написанных Юлией Кузнецовой, Анастасией Пикиной и другими авторами.

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Малышам

«Столярные рассказы, или Как Гриша игрушки мастерил» Юлии Кузнецовой

Книги современной отечественной писательницы Юлии Кузнецовой пользуются заслуженной популярностью у читателей нашей библиотеки, и «Столярные рассказы» — не исключение. Главный герой Гриша осваивает мастерство столяра, узнает, откуда берутся доски, учится у папы пилить. Работает он с настоящими инструментами: молотком, пилой, ножовкой. Он очень хочет сам построить домик птичьей семье или кроватку для белки. Мальчика не огорчают даже занозы и ссадины, ведь он занят настоящим серьезным делом.

Замечательные иллюстрации художника Сергея Гаврилова гармонично дополняют текст и делают историю максимально понятной для маленького ребенка.

«Майсси из цветочного домика» Анастасии Пикиной

Для самых маленьких хочу посоветовать еще одну чудесную и добрую книгу с красивыми иллюстрациями. Веселый сюжет, наполненный забавными приключениями, никого не оставит равнодушным, всей семье гарантировано отличное настроение.

Главные герои повести — брат с сестрой Лухи и Таммика — на день рождения получили необычный подарок — диковинное растение, где вместо цветков растут причудливые домики, в которых обитают волшебные существа майсси. У каждого майсси — свой характер, и он зависит от заботы хозяина и атмосферы в семье.

Смогут ли дети подружиться с новыми питомцами, вы узнаете, если прочитаете книгу. А после прочтения объясните ребенку, как важно заботиться о близких и принимать не только их достоинства, но и недостатки.

Детям постарше

«Мальчик из Холмогор» Ольги Гурьян

В своей исторической повести советская детская писательница Ольга Гурьян рассказывает о юных годах известного физика и математика Михаила Головина. Все начинается с того, как смышленого и любознательного мальчика отправляют из северной деревушки в Санкт-Петербург, чтобы тот получил образование под руководством своего прославленного дяди — Михаила Ломоносова.

Юному герою предстоит учиться в гимназии, где царят свои порядки, выстраивать отношения со сверстниками и справляться с высокой учебной нагрузкой. Писательница рассказывает, насколько ценными были знания в те времена, когда не было компьютеров и других привычных нам вещей. Современным детям будет интересно и полезно узнать об этом. Кроме того, они поймут, что настоящее желание, смелость и стойкость помогут добиться чего угодно.

«Кнопа. Приключения волшебного котенка» Екатерины Матюшкиной

Если ваш ребенок еще не читал книги Екатерины Матюшкиной, то эта история отлично подойдет для знакомства. От приключений ожившего игрушечного котенка Кнопы просто невозможно оторваться.

Во время переезда потерялась коробка с игрушками. Маленькая девочка Оля пришла в отчаяние: мало того что на новом месте у нее еще нет друзей, так и любимые игрушки куда-то пропали. Брат Толя не смог оставить Олю без подарка и сам сшил ей котенка. Кнопа получился очень симпатичным и милым, но, главное, волшебным. Вскоре выяснилось, что он может дать своей хозяйке все игрушки, которые она только пожелает, — с этого-то и начинается самое интересное.

Подросткам

«Блог Кото-сапиенса» — увлекательное и оригинальное произведение, которое погружает читателя в мир, каким видит его кот.

Главный герой Барсик хочет быть в тренде, решает стать блогером и заводит блог, который быстро набирает популярность. Каждая глава книги представляет собой новый пост, где кот делится своими мыслями и переживаниями, подмечая все самое забавное и порой философское из того, что происходит вокруг. Отдельного внимания заслуживают его искрометные заметки о хозяевах.

Писательница Тамара Крюкова сумела передать атмосферу повседневного домашнего быта людей и их питомцев, переплетая это с юмором. Книга будет интересна как любителем кошек, так и тем, кто просто ищет свежий взгляд на привычные вещи.

«Приключения Шерлока Холмса» Артура Конан Дойла

«Приключения Шерлока Холмса» — интерактивное комментированное издание с рассказами о самом известном детективе всех времен. Книга совершенно точно понравится любителям жанра и тем, кто ценит внимание к деталям.

Читатель погрузится в жизнь британской столицы конца XIX века: здесь описана история и география Лондона, мода и транспорт рубежа веков, развитие криминалистики. Есть даже досье на известных преступников! А на одном из разворотов вы найдете карту, на которой отмечены все адреса, связанные с Шерлоком Холмсом.

Книгу особенно советую тем, кто впервые знакомится с творчеством Артура Конан Дойла. Но и давним поклонникам Шерлока Холмса она поможет вновь погрузиться в мир детективов и тайн.

Больше отличных книг, проверенных читателями детских библиотек и их сотрудниками, — в рубрике «Советы библиотекаря».