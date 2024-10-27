Минюст заявил о необходимости поддерживать детей алиментами до 23 лет

Специалисты Минюста выступили с предложением о том, чтобы продлить период, в который родитель, выплачивающий алименты, должен поддерживать финансово своего ребенка. Речь идет о детях, которые получают образование в очном формате, сообщает ИА DEITA.RU.

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В ведомстве считают, что часто студенты не могут нормально учиться: из-за нехватки денег они рано идут на работу. Алименты, по их мнению, поддержат учащихся и помогут сосредоточиться на программе.

Также предлагается выплачивать алименты вплоть до 1 сентября того года, когда ребенок закончил школу, если им еще не исполнилось 19 лет. Кроме того, специалисты подготовили поправки, в которых говорится о том, что неуплата алиментов без уважительной на то причины. Если же алименты не приходили больше двух месяцев, неплательщика могут привлечь к уголовной ответственности.

Подобные инициативы уже выдвигались на рассмотрение парламента, но пока не были приняты. Авторы предложений говорили о том, что выжить на невысокую стипендию, предлагаемую вузом, очень трудно.