Эксперт: «Подготовить портфолио стоит еще в старших классах»

Директор по развитию образовательных продуктов IT-колледжа MAXITET Елена Провозен в беседе с RT посоветовала заняться подготовкой портфолио еще в старших классах. Так у выпускника будет время накопить опыт и его подтверждения. Кроме того, стоит пройти профориентационное тестирование для определения дальнейшего пути - современные курсы позволяют выполнять реальные задачи.

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Для погружения в профессию также можно пройти краткосрочную стажировку или практику на предприятии, устроиться на летнюю подработку по интересующей тематике. Есть возможность участвовать в профильных олимпиадах и хакатонах. Все вышеперечисленное позволит сформировать первое портфолио, которое при трудоустройстве подтвердит ключевые навыки. В портфолио следует включить полученные награды, дипломы, сертификаты, а также сами работы, созданные во время учебы или творчества.

Специалист посоветовала не игнорировать такую деятельность, как волонтерство, организация мероприятий, членство в кружках и секциях. Все это показывает гибкие навыки и инициативность подростка.