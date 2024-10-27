Эксперт призвала пропагандировать «модное отцовство»

Делать это нужно не с помощью запретов и «кувалды».

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Зара Арутюнян.

«Роль отцовства, престиж отцовства повышаются. Они становятся более ответственными отцами. Они всегда говорили: «Вырастет, станет лет 12, когда будет о чём поговорить, тогда и займусь. А пока пусть она». Я помню, это очень хорошие парни говорили. Сейчас я вижу, что очень много хороших отцов, они присоединяются к этому, что радует девушек. Это то, что можно пропагандировать. Это должно становиться модным, потому что вся молодёжь обожает моду. Важно то, как это влияет на мозги. Не надо брать кувалду и всё запрещать, надо пропагандировать, показывать, делать так, чтобы это было приятно. Сделайте модным материнство — все побегут рожать».

Ранее в Госдуме посоветовали россиянкам выбирать для замужества военных. На таких мужчин можно положиться. Если он защищает страну, значит, не позволит обидеть родных. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила первый зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.