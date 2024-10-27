Врач рассказал, стоит ли запрещать детям сладости

Каждый человек нуждается в углеводах как в основном источнике энергии. Они важны для физической активности и умственной работы, особенно глюкоза, необходимая для мозга. Желательно получать их из сложных источников, таких как цельнозерновые продукты и овощи, а не из сладостей, пишет портал "Здоровое-питание.рф".

Десерты попадают в организм как глюкоза, заполняя запасы в печени, а избыток превращается в жир. Они могут приносить удовольствие, так как с детства ассоциируются с безопасностью благодаря сладкому амниотическому окружению и грудному молоку.

Часто ребята потребляют больше сахара, чем следует. Всемирная организация здравоохранения дает такие рекомендации:

дети до 4 лет - исключить сахар;

4-10 лет - 20-24 г в день;

11-18 лет - не более 30 г в день.

Многие сладости содержат трансжиры, что может приводить к лишнему весу и сердечно-сосудистым заболеваниям, а также они отвлекают от полезной пищи.

Полностью запрещать десерты не стоит, но родителям нужно ограничить их количество и следить за формой их употребления. Многие дети получают много сахара из напитков. Например, в 330 мл газировки - около 36 г, что превышает норму.

Эксперты советуют следить за объемом добавленной сладости, указанной в граммах, а не общей массой углеводов. Если сахар в начале списка ингредиентов, то его много.