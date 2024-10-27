Как подготовить ребенка к зимним холодам

С наступлением холодного времени года родители задумываются о том, как подготовить организм детей к морозам. Педиатр Елена Корневская поделилась с ИА http://sovainfо.ru рекомендациями, которые помогут укрепить иммунитет и избежать вирусных заболеваний.

Важно начинать подготовку заранее.

- Главная задача - постепенно акклиматизировать ребенка к низким температурам, - отмечает Корневская.

Регулярные прогулки на свежем воздухе, даже в прохладную погоду, научат малыша адаптироваться к зимним условиям.

Питание также имеет решающее значение. Врач советует увеличивать количество фруктов и овощей, богатых витаминами, а также активно включать в рацион пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника.

Не стоит забывать и о правильной одежде.

- Малыш должен быть тепло одет, но и не перегреваться, - добавляет педиатр. - Удобные, многослойные наряды помогут избежать перегрева и переохлаждения.

Медик отмечает: соблюдение этих советов поможет детям уверенно пережить зимний сезон.

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