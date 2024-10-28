Можно ли полностью вылечить СДВГ у ребенка

Полностью вылечить синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у ребенка нельзя, но можно достичь адаптации, объяснил врач-невролог Алексей Парфенов в разговоре с «ФедералПресс». По его словам, это расстройство встречается и у детей, и у взрослых.

Согласно последним исследованиям, полностью избавиться от СДВГ нельзя, однако возможно добиться компенсации и адаптации. Это помогает ребенку социализироваться и в дальнейшем успешно реализовать себя в жизни, — подчеркнул врач.

Он добавил, что СДВГ в основном проявляется в детстве, около шести-семи лет. Такому ребенку сложно концентрироваться, он ведет себя слишком активно и импульсивно, часто не может себя контролировать.

Наиболее частые причины развития СДВГ — это перенесенные матерью заболевания, курение, употребление спиртного и других сильнодействующих веществ во время беременности, сложные роды, генетика, а также неблагополучная обстановка в семье. Все это негативно влияет на мозг ребенка, подытожил Парфенов.

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