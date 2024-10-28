Как вернуть стремление к учебе

С потерей интереса к учёбе сталкиваются многие школьники. Особенно часто эта проблема наблюдается у подростков. Что должны предпринять родители и педагоги, чтобы вернуть мотивацию к изучению предметов? Расскажут эксперты.

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Причиной отказа учиться может быть не только лень, в которой родители нередко обвиняют своих подрастающих детей.

В чём дело

Практикующий психолог, коуч по детско-родительским отношениям Лариса Окулик перечислила наиболее распространённые причины:

Ребенку может быть банально скучно – начиная от тематики уроков и заканчивая “тоскливой” манерой преподавания учителей. А переключить внимание на более интересные вещи невозможно, ведь даже телефон на уроках использовать запрещено.

Часто подростки вдруг отказываются учиться или делают это из-под палки по причине сильной усталости. Современные родители нацелены загрузить своего ребенка по максимуму не только учебой, но и различными секциями так, что у него не остается времени, чтобы побыть наедине с самим собой, передохнуть, “позаниматься ерундой”. От чрезмерной нагрузки у подростка может возникнуть эмоциональное истощение и даже депрессия.

Одной из причин нежелания учиться и в принципе ходить в школу становятся страхи – например, перед выступлениями у доски, контрольными и экзаменами. Ребенок боится не оправдать ожиданий родителей, получить не ту оценку, опасается, что его за это накажут.

Немаловажным фактором являются отношения с учителями и одноклассниками. Когда сверстники не принимают подростка, буллят его, а учителя не понимают, относятся к конкретному ребенку предвзято, то отпадает все желание ходить в школу.

На желание учиться также влияют обстановка в семье, личные отношения родителей и детей. Если дома постоянно ругаются, ребенка игнорируют, не помогают в учебе, а самостоятельно он справиться не может, то рано или поздно пропадёт интерес к обучению.

Нюансы мотивации

Замотивировать на учёбу подростка может быть непросто хотя бы потому, что в юном возрасте на человека сильно влияют гормональные всплески, физиологическая и психологическая перестройка личности. Поэтому взрослым необходимо быть очень внимательными и избегать оценочных суждений в разговоре об учебной деятельности ребёнка.

"Возможно, подростку трудно в течение урока усидеть на месте, он не выдерживает, вскакивает, постоянно отвлекается, выкрикивает. Такое поведение не остается незамеченным ни взрослыми, ни сверстниками. Чаще всего, реакции на подобное поведение подростка не подкрепляют развитие его мотивации не только к учебе, но и к школе. (Проблемы гиперактивности, дефицита внимания). Может быть, он ходил с удовольствием в школу, а потом стал отказываться из-за изменения отношений со сверстниками. Отношения становятся более сложными, запутанными, и разобраться в них не всем под силу самостоятельно. Проще избежать, получить краткосрочное облегчение от своих переживаний. Возможно, имеет место травля со стороны сверстников. (Проблемы во взаимоотношениях). Возможно, у подростка есть сильное желание делать то, что больше всего приносит удовольствие в данный момент, и это, как показывает практика, – гаджеты, причем в формате неконтролируемого времени. (Проблемы с самоконтролем, тайм-менеджментом, зависимостью)", — озвучивает основные варианты поведения школьника детский и подростковый психолог Mental Health Center Ирина Микиева. Она подчёркивает, что степень замотивированности на учёбу у ребёнка может меняться в течение всей жизни: "Она может быть ярко выраженной (увлеченность, интерес, желание расширять свои знания), может быть средней (когда ребенок исправно выполняет заданное, не проявляя особого любопытства, чаще из позиции «учиться должен, надо», слушается взрослых), а может быть и низкой (часто выглядит как отсутствие всякого желания что-либо делать в направлении учебной деятельности и, как следствие, отказ, протест".

Вне зависимости от возраста ребёнка необходимо донести до него важность учебного процесса (естественно, в соответствующей возрасту подаче). Школьник должен знать, чего он может добиться при достаточном стремлении к учёбе, а чего, наоборот, лишиться при безразличном к ней отношении.