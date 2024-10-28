Педиатр рассказал, какое животное лучше завести ребенку

Педиатр Елена Корневская в разговоре с журналистом ИА sovainfо.ru подчеркнула: выбор любимца для ребенка - задача не из легких. Особенно когда нужно учитывать не только желания малыша, но еще его безопасность и здоровье.

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Медик уверена, что правильный выбор может способствовать не только развитию ответственности у чада, но и положительно влиять на его психоэмоциональное состояние и общение с окружающим миром.

Педиатр отметила: среди популярных вариантов - морские свинки, попугаи и кошки. Елена Корневская рекомендует рассмотреть морскую свинку как оптимальный выбор для детей младшего возраста. Эти животные добры, социальны и легко воспринимают заботу со стороны ребенка. Их невысокие требования к уходу и дружелюбный характер способствуют формированию у ребят чувства ответственности и заботы.

Однако важно помнить: даже при выборе "беспроблемного" питомца, родителям необходимо заранее обсудить с ребенком правила ухода и общения с животными. Это поможет избежать неприятностей и сделает совместное времяпрепровождение с новым другом ещё более приятным.

«Советую все правила содержания обговорить "на берегу". Однако мама с папой должны быть готовы к переменчивости настроя за уходом у деток. Поэтому важно помнить, что любое животное в доме - общий друг, а не любимец одного из членов семьи».

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