Как защитить ребенка от квадробинга

Чтобы защитить ребенка от квадробинга, нужно тотально занять его секциями, тогда времени на разные деструктивные активности просто не останется, поделилась с НСН уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Семья» Ирина Волынец. По ее словам, с детьми также нужно разговаривать.

Сенатор отметила, что с детьми нужно говорить нормальным языком, не запугивая их. Если в семье нормальные отношения, то интерес к квадробингу закончится обычным разговором. К тому же умный родитель знает, как переключить внимание своего ребенка.

Сегодня есть семьи, у которых нет возможности отдать ребенка в секцию или кружок. Здесь на помощь должно прийти государство, мы должны тотально занять наших детей во внеурочное время. Чтобы у них не было сил и желания заниматься ерундой, включая квадробинг, — подчеркнула Волынец.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что идея проводить профилактические беседы в школах о вреде квадробинга правильная. Парламентарий отметила, что нельзя закапывать голову в песок. Но, уточнила она, учителям важно подобрать правильные слова, потому что тема непростая для обсуждения.