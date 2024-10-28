Детские коляски оснастили электроприводом

Технология «электрификации» добралась до детских колясок благодаря комплекту Easy-Way. Разработанный польским стартапом, этот комплект, финансируемый на Kickstarter, обещает совместимость почти с любой коляской с шириной задней оси от 55 до 75 см. Оснащенный двумя моторами мощностью 150 Вт, Easy-Way справляется с любым рельефом, автоматически регулируя мощность двигателей при подъеме в гору и безопасном спуске.

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Комплект весит 4 кг и имеет степень защиты IP65 от пыли и воды, включает пульт на ручке коляски и 2-дюймовый дисплей для отображения уровня заряда и выбранного режима помощи. Одной зарядки хватает на более чем 30 км, родители могут выбирать из пяти режимов помощи. Дополнительно есть функция безопасности, которая блокирует колеса.

В качестве бонуса Easy-Way может даже мягко покачивать коляску.

Ожидается, что в рознице комплект будет стоить € 599, сейчас его можно взять за € 459.