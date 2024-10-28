Новосибирцы назвали буллинг причиной нелюбви к школе

Жители Новосибирска высказались на тему ненависти детей к школе. Опрос проводил сервис SuperJob с 19 по 25 октября.

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Так, 29% сибиряков уверены, что буллинг — основная причина ненависти к школе. При этом 13% считают, что дети не любят учиться из-за переизбытка предметов в образовательной программе — по их мнению, многое из преподаваемого никогда не пригодится в жизни.

Еще 12% новосибирцев уверены, что отношение учителей к детям влияет на ненависть к школе. Они недовольны тем, что преподаватели не видят личность в каждом ребенке. А вот 11% обвинили в ситуации родителей, которые в погоне за оценками превращают жизнь учеников в ад. И 8% считают, что причина кроется лишь в лени школьников — чаще всего так думают люди старше 45 лет.

«Те, кто моложе, чаще говорят об устаревшей системе образования и неуважении учителей к детям», — рассказали аналитики.

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