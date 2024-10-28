Родители ответили, почему дети не любят ходить в школу

Жители Оренбурга рассказали, почему дети ненавидят школу. Большинство оренбуржцев винят в этом конфликты со сверстниками.

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Так, на вопрос, почему некоторые дети могут ненавидеть школу, 27% оренбуржцев ответили, что школьники больше всего страдают из-за ссор с одноклассниками. 15% жителей уверены, что в этом виновата учебная программа. Они считают, что многие знания в жизни просто не пригодятся. 14% респондентов винят педагогов, которые отказываются видеть в каждом ребенке личность, а 12% винят родителей, которые заставляют своих детей гнаться за высокими оценками.

Скука, сложная учебная программа, перегрузки, большое количество домашних заданий – эти причины назвал каждый 10 опрошенный оренбуржец. Еще 7% считают, что школу не любят только лентяи.

При этом женщины чаще винят одноклассников и учителей, а мужчины – переизбыток ненужных знаний.

Позиция опрошенных родителей школьников тоже немного отличается. 17% считают, что за плохим отношением к школе скрывается лень. Каждый пятый утверждает, что всему причиной конфликты с одноклассниками, а каждый шестой – плохое отношение учителей.

Напомним, что ранее эксперты выяснили, что в Оренбурге 62% жителей поддерживают законопроект о штрафах за оскорбление учителей.