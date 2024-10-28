Как выстроить доверительные отношения с ребенком

Родителям нужно отложить свои дела хотя бы на 10 минут после работы, чтобы ничто не отвлекало их от ребенка во время разговора. Очень важно показать чаду, что вам важно его услышать, и вы цените время вместе, говорит педагог-психолог Гульфия Касимова.

В беседе с KP.RU она рассказала, какие вопросы стоит задавать ребенку, вернувшись с работы. Спрашивать нужно не про обстоятельства, оценки и уроки, а про него самого. Например, как он отреагировал, что почувствовал. Также психолог отмечает, что будет хорошо направить разговор в будущее и спросить у ребенка про его планы.

Во время разговора стоит воздержаться от критики и осуждения, ведь никто не захочет делиться чем-то сокровенным с человеком, после слов которого будешь чувствовать вину и стыд. Обращайте внимание на мимику - не только ребенка, но и свою, когда чадо говорит не то, что вам хотелось бы. Не стоит забывать про чувствительность детей к эмоциональным проявлениям взрослых. Психолог советует родителям быть открытыми, проявлять интерес, но не давить, ведь у ребенка могут быть свои секреты.

Необязательно знать все о школьнике, чтобы выстроить с ним теплые и доверительные отношения.

Педагог-психолог предлагает пробовать родителям ставить себя на место ребенка - так можно легко понять, на какие вопросы ему хотелось бы ответить, о чем поговорить, о чем рассказать.

Важно выбрать подходящее время для беседы. Не стоит просить ребенка ответить на вопрос, когда тот идет по шумной улице, уставший и голодный, или когда он занят любимыми занятиями.

Также маме или папе можно иногда выходить из позиции родителя и становиться другом для ребенка. Психологи отмечают, что так дети могут больше доверить родителям.

После разговора не лишним будет обнять ребенка и поблагодарить за откровенность.

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