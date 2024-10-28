Что такое лотосовые роды и чем они отличаются от обычных

Певица Сати Казанова в 42-летнем возрасте впервые стала мамой. Артистка мечтала о домашних лотосовых родах, но, учитывая позднюю беременность, девочка появилась на свет в клинике, где для нее и мамы создали все условия, о которых грезила звезда.

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Что такое лотосовые роды и не опасно ли это для ребенка, «Вечерняя Москва» узнала у генерального директора Центра традиционного акушерства и семейной медицины, акушера Тамары Садовой.

Она объяснила, что при лотосовых родах пуповина не пережимается. Она перерезается только после того, как «родится» плацента.

— Обычно в роддомах пуповина перерезается в течение одной–трех минут. Но при лотосовых родах врачи ждут, когда она полностью прекратит пульсацию. В это время ребенку возвращается кровь из плаценты, которая важна для его здоровья, — объяснила врач.

Обработка пуповины начинается после того, как родится послед, что происходит в течение 30–40 минут. Однако среди приверженцев лотосовых родов существует мнение, что плацента должна сгнить, чтобы пуповина отпала сама.

— Дожидаться, пока произойдет самостоятельная мумификация пуповины, очень проблематично. Это занимает от трех до пяти суток. Это неудобно как с точки зрения ухода за ребенком, так и с точки зрения биохимических факторов, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Поэтому в случае лотосовых родов пуповина обрабатывается через два часа после появления малыша на свет, добавила Садовая.

Дискуссий по поводу различий между детьми, рожденными посредством кесарева сечения, и детьми, появившимися на свет через естественные родовые пути, всегда было много. Однако существуют доказанные отличия. Подробнее об этом — в материале «ВМ».