Бабушки и дедушки рассказали о своей роли в воспитании внуков

Большинство пожилых людей активно участвуют в воспитании детей, но взгляды на их роли меняются. Сегодня 84 % бабушек и дедушек вовлечены в жизнь своих внуков. Они чаще всего играют и гуляют(54 %), ухаживают за детьми (52 %), оказывают финансовую поддержку (50 %), готовят любимые блюда (48 %) и передают бытовые навыки (47 %).

© unsplash

Почти столько же россиян (83 %) вспоминают о времени, проведенном с бабушками и дедушками в детстве, среди миллениалов и зумеров - 92 % и 98 %, соответственно.

Однако мнения о традиционных ролях пожилых людей меняются. Например, 35 % россиян считают, что бабушки и дедушки должны жить для себя, а не заботиться о внуках, среди миллениалов и зумеров этот процент достигает 48-55 %.

В то же время 51 % опрошенных настаивают, что пожилые люди должны активно участвовать в воспитании внуков, а 14 % затрудняются с ответом.

Ранее россияне рассказали, сталкивались ли с травлей в школе.