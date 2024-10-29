Половина российских родителей спокойно относятся к молодежному сленгу

Чуть более половины (56,5%) родителей российских школьников, принявших участие в новом исследовании, заявили, что спокойно относятся к тому, что их дети используют в речи сленговые слова. Резко негативное отношение к молодёжному сленгу высказали 9,7% респондентов.

Более 14% респондентов с одобрением воспринимают новые слова и пытаются их использовать, чтобы «быть с ребёнком на одной волне», а 22,9% признались, что употребляют молодёжный сленг в своей повседневной речи, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос «Актион Образования».

Самыми популярными из знакомых для взрослых слов стали «кринж» (его знают 73,4% опрошенных), «вайб» (57,1%), «варик» (46,4%) и «агриться» (40%).

При этом родители оказались менее осведомлены о таких популярных сленговых словах, как «скуф», «тюбик» и «чечик», обозначающие типаж мальчиков и мужчин, — за знание этих слов проголосовали 18,2, 17,4 и 10,5% респондентов соответственно.

Ранее исследование, проведённое в России среди родителей школьников, показало, что большинство из них (96,4%) состоят в родительских чатах. Большая часть родителей считают их полезными, а у части семей имеются жалобы.