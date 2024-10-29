Пять вопросов о подготовке школьников к ЕГЭ

Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали проекты расписания ЕГЭ на 2025 год. На актуальные вопросы о подготовке к экзамену «Вечерней Москве» ответила председатель предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку Людмила Абрамовская.

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Вопрос №1: Когда нужно начинать готовиться к ЕГЭ?

Вопрос о подготовке к ЕГЭ нельзя задавать отдельно от вопросов об образовании вообще. Поступая в школу, ребенок уже начал готовиться к ЕГЭ, потому что он учится читать, писать, задавать вопросы, искать ответы на них. ЕГЭ вписан в систему образования. Задания, предлагаемые выпускникам, не придуманы искусственно. В них аккумулируются требования к знаниям, которые приобретает ученик. Отвечая на вопросы ЕГЭ, выпускники демонстрируют уровень освоенности учебных умений. Получается, школа готовит к ЕГЭ на каждом уроке.

Вопрос №2: Нужно ли брать репетиторов?

Результат усвоения учебного материала зависит от того, насколько последовательным был процесс обучения, насколько разносторонним был взгляд на рассматриваемое явление. Условия, созданные в московских школах, позволяют скорректировать промежуточные результаты, оценить шаги к успеху. Единые городские работы, проводимые дважды в год, дают представление о том, что сделано и что еще нужно сделать каждому конкретному ученику для достижения той планки, которую он поставил. Безусловно, школа, вся система столичного образования готовит к ЕГЭ.

Вопрос №3: Сколько предметов лучше сдавать на ЕГЭ, чтобы не переоценить свои силы?

Чтобы получить аттестат, достаточно сдать два обязательных предмета: русский язык и математику на базовом уровне и преодолеть минимальный порог. Поступление в вуз возможно при наличии результатов ЕГЭ не только обязательных предметов, но и дополнительных. Список учебных дисциплин, по которым нужны результаты ЕГЭ, можно узнать на сайте вуза, куда выпускник планирует поступать.

Вопрос №4: Какие изменения ждут выпускников в этом учебном году?

Процедура проведения ЕГЭ по русскому языку в этом году не изменилась. Попрежнему в структуре экзамена 27 вопросов, 26 из которых имеют тестовую форму. Одно задание, а это задание 27, предполагает сочинение. Не коснулись изменения и содержания заданий. А вот формулировки претерпели изменения. Если в 2024 году выпускники самостоятельно формулировали проблему прочитанного текста, то в 2025 году они будут формулировать позицию автора по предложенной проблеме. Стоит обратить внимание на задание, проверяющее знание изобразительно-выразительных средств языка. В модели ЕГЭ 2025 года задание приобрело другой формат: оно «потеряло» связь с текстом.

Вопрос №5: Сколько времени нужно для подготовки?

Подготовка к ЕГЭ проходит ежеурочно. Уверенность ученики обретают по-разному. Если ученику кажется недостаточным количество выполненных на уроке заданий, если он имеет желание закрепить результат, он всегда может обратиться к дополнительным ресурсам. Это и открытый банк заданий на сайте ФИПИ, и навигатор самостоятельной подготовки.

КСТАТИ

Министерство просвещения планирует через два года ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору. Кроме того, 21 октября стартовала большая первая Всероссийская олимпиада школьников по арабскому языку.

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