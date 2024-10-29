В России предложили ввести ответственность за буллинг

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступает за введение в РФ ответственности за буллинг.

"Мне кажется, по буллингу нужно вводить ответственность. Ответственности нет, нет правоприменительной практики, нет примеров наказания за это антиобщественное движение, которое уже четко сформировалась", - сказала Москалькова на совместном заседании с комитетом Госдумы по молодежной политике.

Она считает, что последствия травли для детей гораздо более тяжкие, чем последствия клеветы и даже побоев.

"Это то, что рушит человеческую судьбу, психическое состояние человека, толкает к суициду. Мне кажется, что только ответственность всегда влияла на профилактику и совершение антиобщественных действий", - пояснила Москалькова.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в свою очередь сказал, что комитет проработал с заинтересованными организациями вопрос введения такой ответственности, но в профильных ведомствах "есть понимание того, что всех мер достаточно и никаких мер ответственности для организаторов травли, помимо возможности исключения, двойки за поведение, не нужно".

"Поэтому я со своей стороны вас попросил, может быть, нам здесь объединиться, может быть, тоже обратиться к нашим коллегам, к министерству просвещения, к [министру просвещения] Сергею Сергеевичу Кравцову, потому что такой закон нужен - про профилактику травли и ответственность за травлю", - сказал Метелев.

Он отметил, что согласно исследованию "Движения первых" 75% подростков сталкивались с травлей либо как жертвы, либо как свидетели. Травля, по его словам, становится более агрессивной из-за интернета, куда выкладываются видео.