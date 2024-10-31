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В России в 2025 году заработает реестр злостных алиментщиков

Заместитель министра юстиции России Всеволод Вуколов сообщил, что в ближайшее время в нашей стране заработает реестр лиц, обязанных уплачивать алименты.

В России в 2025 году заработает реестр злостных алиментщиков
© Российская Газета

По словам представителя ведомства, федеральный закон, разработчиком которого выступил Минюст России, призван повысить эффективность исполнения судебных актов, а также мотивацию должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей. Реестр заработает на базе информационной системы ФССП России в 2025 году.

Заявление прозвучало в ходе расширенного заседания Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере при заместителе председателя Госдумы Анне Кузнецовой.

Предполагается, что вноситься в списки будут исключительно злостные алиментщики, уклоняющиеся от родительского долга. Например, привлеченные к административной или даже уголовной ответственности за неуплату алиментов. После включения гражданина в реестр информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг. Самого должника уведомят через сутки о том, что он внесен в нехороший список.

Список будет составлять и дополнять Федеральная служба судебных приставов - во взаимодействии с Фондом пенсионного и социального страхования. Кстати, платить взрослые люди должны не только детям. В списки алиментщиков попадают и те, кто не платит своим пожилым родителям.

Например, как рассказывают в Федеральной службе судебных приставов, уроженец города Полесска Калининградской области привлечен к уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание матери.

"По решению суда мужчина 1979 года рождения должен выплачивать матери-инвалиду алименты в твердой денежной сумме - 0,24 величины прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в Калининградской области, - рассказывают в ведомстве. - Несмотря на скромный размер ежемесячных платежей - около 3 тысяч рублей, гражданин уклонялся от исполнения судебного решения и накопил почти 200-тысячную задолженность".

В первый раз должник был наказан по КоАП. Но это не заставило мужчину образумиться. Тогда было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил алиментщика к шести месяцам исправительных работ. Теперь из его дохода будет удерживаться 70 процентов на покрытие алиментного долга перед пожилой женщиной.

В "черный список" внесут только тех, кто уклоняется от выплаты алиментов. Список будет открытым.

В свою очередь, в пресс-службе Главного управления ФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области рассказали историю, когда обязательные работы заставили гражданина пересмотреть свое отношение к дочери. Обязательные работы, напомним, выполняются вечером в свободное время.

После того, как суденые приставы привлекли жителя Хабаровска к административной ответственности, он выплатил задолженность по алиментам в размере более 245 тысяч рублей. До того человека включали в списки невыездных, арестовывались его банковские счета, принимались другие меры. Ничего не действовало. Но отработав 50 часов на благо общества, мужчина изменил поведение.

Дети
Всеволод Вуколов
Анна Кузнецова
ФССП России
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Алименты