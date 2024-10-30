Пробуждение ребёнка с криком может быть вызвано различными причинами, и важно вовремя распознать их, чтобы помочь малышу чувствовать себя комфортно и спокойно. В беседе с RuNews24.ru педиатр частной клиники «Здоровье» Ольга Золотухина объяснила родителям, почему ребенок просыпается с криком.

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Как оказалось, одной из наиболее распространённых причин пробуждения ребёнка с криком являются кошмары и страшные сны. В этом случае малыш может кричать, плакать и даже биться в истерике.

«Ребёнок может проснуться с криком из-за физического дискомфорта, такого как боль, зуд или неудобная поза. В этом случае родителям следует обратить внимание на возможные причины дискомфорта иустранить их. Недостаток питания также может стать причиной пробуждения ребёнка с криком. Если малыш голоден или хочет пить, он может испытывать беспокойство и просыпаться с плачем», – говорит доктор.

Важно отметить, что ребёнку может быть трудно заснуть из-за переутомления или стресса, что приводит к беспокойному сну и пробуждению с криком. В этом случае родителям следует создать спокойную обстановку в комнате малыша и обеспечить ему комфортные условия для сна.

«В редких случаях пробуждение ребёнка с криком может быть связано с медицинскими проблемами, такими как апноэ во сне, инфекции или заболевания. Если вы подозреваете, что причина крика связана с медицинской проблемой, обратитесь к врачу для консультации и обследования», – советует Ольга Золотухина.

Чтобы помочь ребёнку спать спокойно и просыпаться без крика, следуйте рекомендациям педиатра Ольги Золотухиной. Для начала нужно создать комфортную обстановку в комнате малыша, поддерживая в ней оптимальную температуру и влажность воздуха.

Важно, в том числе обеспечить ребёнку удобное спальное место с мягким матрасом и подходящей подушкой. И, конечно же, избегать использования мобильных телефонов, телевизоров и других электронных устройств в спальне ребёнка.