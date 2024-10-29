Психолог рассказал, когда родителям стоит читать переписки детей

Есть только один случай, когда родители имеют моральное право посмотреть переписку своих детей.

Об особенностях поведения подростков в программе «Сегодня утром» на «Каскаде» рассказал психолог Александр Дмитриев. По его словам, знакомство с перепиской допустимо только в самых крайних случаях.

«Если поменялось поведение, ребёнок стал скрытным, вот если есть маячки, красные флажки, то лучше сначала поговорить, потому что это личное пространство человека, если вы будете его нарушать, это ему повредит в будущем. Поэтому как-то аккуратно. Но если есть опасения, то, конечно, нужно смотреть», – рассказал психолог.

Также психолог назвал случаи, когда ребёнка стоит показать специалисту. Один из них – невозможность наладить коммуникацию. Также специалисты помогут подросткам преодолеть страхи, тревожность, фобии и справиться с заиканием.